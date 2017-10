Aus der irakischen Stadt Tuz Khurmato sind nach Angaben von Amnesty International mehrere zehntausend Kurden geflohen.

Die Menschenrechtsorganisation erklärte, nach den schweren Kämpfen zwischen irakischen Regierungstruppen und kurdischen Peschmergakämpfern Mitte Oktober seien die Zivilisten gezwungen gewesen, die Stadt zu verlassen. Zeugen berichteten, hunderte Häuser seien geplündert, in Brand gesteckt oder zerstört worden. Mindestens elf Menschen seien bei Angriffen getötet worden. Der zuständige Direktor von Amnesty International, Maalouf, erklärte, innerhalb von Stunden seien die Leben tausender Menschen in Tuz Khurmatu zerstört worden. - Die Regierung in Bagdad hatte Mitte des Monats eine Militäroffensive in der Provinz Kirkuk gestartet, nach dem die Kurden sich in einem Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen hatten.