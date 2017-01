Irak Angriff auf zwei Polizeistationen in Samarra

Nach dem Anschlag in Bagdad (AFP)

In der irakischen Stadt Samarra sind zwei Polizeistationen angegriffen worden.

Dabei seien mindestens sieben Polizisten getötet worden, wie Sicherheitskräfte mitteilten. Die Angreifer hätten Sprengstoffwesten getragen. Die Gefechte dauerten an. In der Stadt sei eine Ausgangssperre verhängt worden.



Zuvor waren bei einem Selbstmordanschlag in der Hauptstadt Bagdad mindestens 35 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Innenministeriums zündete der Attentäter die Bombe auf einem belebten Markt in einem Stadtteil, der vor allem von Schiiten bewohnt wird. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich.



Die Tat ereignete sich während eines Besuchs des französischen Präsidenten Hollande in der irakischen Hauptstadt. Er rief dazu auf, die irakische Armee in ihrem Kampf gegen die IS-Terrormiliz stärker zu unterstützen. Frankreich hilft dem Land mit Ausbildern, Beratern und Artillerie und fliegt Angriffe auf Stellungen des IS.