Im Nord-Irak hat die Armee die kurdischen Peschmerga-Kämpfer offenbar weiter zurückgedrängt.

Augenzeugenberichten zufolge übernahm eine mit den Regierungstruppen verbündete Miliz die Kontrolle über die Stadt Sinjar. Von Seiten der Peschmerga-Kämpfer wurde inzwischen bestätigt, dass irakische Einheiten auch zwei weitere Ölfelder eingenommen haben.



Die Armee war gestern in die Provinz Kirkuk eingerückt, die schon lange ein Konfliktpunkt zwischen den Kurden und der Zentralregierung in Bagdad ist. Vor drei Wochen hatten sich die Kurden in einem umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen.



Die Bundeswehr hat wegen der unklaren Lage im Nordirak ihre dortige Ausbildungsmission unterbrochen.