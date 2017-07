Die irakische Armee hat die Eroberung der Stadt Mossul aus den Händen der Terrormiliz IS mit einer Militärparade gefeiert.

In der Hauptstadt Bagdad zogen Soldaten, Panzer sowie andere schwere Fahrzeuge durch die Straßen. Einheiten der Polizei und der Milizen beteiligten sich an der Parade. Anfang der Woche hatte die irakische Regierung erklärt, Mossul sei vom IS befreit. Die Islamisten hatten dort 2014 ihren eigenen Staat ausgerufen.



Die internationale Nothilfe-Organisation "Mission East" bezeichnete die Lage in Mossul als katastrophal. Geschäftsführer Hartzner sagte im Deutschlandfunk, hunderttausende Menschen in der Stadt hätten nichts zu essen. Es fehle an Wasser, Lebensmitteln und Unterkünften.