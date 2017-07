Die irakische Armee steht offenbar kurz vor der vollständigen Rückeroberung der Stadt Mossul von der IS-Terrormiliz.

Die irakische Armee erklärte, die Altstadt Mossuls sei nahezu komplett eingenommen. Der historische Stadtkern ist das letzte Rückzugsgebiet der Dschihadisten in Mossul. Ein Sprecher der US-Armee sagte, man erwarte heute oder morgen die Bekanntgabe der vollständigen Rückeroberung. Die irakischen Einheiten werden bei ihrem Einsatz von der US-geführten Militärallianz unterstützt. Der IS hatte Mossul im Sommer 2014 eingenommen und dort ein islamisches Kalifat in Syrien und im Irak ausgerufen.Seit Oktober vergangenen Jahres hat die Armee aber große Teile der Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht.