Im Norden des Irak ist die Armee weiter in bislang kurdisch kontrollierte Gebiete vorgerückt.

Die Armee erklärte in Bagdad, man habe Stellungen der Peschmerga in der Provinz Niniveh besetzt. Die kurdischen Kämpfer hätten sich zuvor kampflos zurückgezogen. Die irakische Armee hat die Peschmerga bereits aus der ölreichen Provinz Kirkuk vertrieben. Kirkuk und Niniveh zählen zu jenen Gebieten im Nordirak, die die Peschmerga nach der Vertreibung der IS-Terrormiliz kontrollierten. Allerdings gehört nur ein Teil Ninivehs zu den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak. Beide Provinzen werden von der Zentralregierung in Bagdad beansprucht.