Irak Armee tötet bei Luftangriff nach eigenen Angaben IS-Kommandeure

Anhänger der IS-Terrormiliz. (AFP / TAUSEEF MUSTAFA)

Die irakische Armee hat bei einem Luftangriff im Westen des Landes nach eigenen Angaben 13 Kommandeure der IS-Terrormiliz getötet.

Diese hätten sich zu einem Treffen in einem Haus befunden, teilte das Militär mit. Dort wurde den Angaben zufolge auch IS-Chef Bagdadi vermutet. Sein Name befindet sich aber nicht auf der Liste der getöteten Dschihadisten. Nach Informationen der irakischen Armee war Bagdadi in der vergangenen Woche von Syrien aus heimlich in den Irak gereist, um sich dort mit IS-Anführern zu beraten.