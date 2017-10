Die irakische Armee und die kurdischen Kämpfer verhandeln über eine Waffenruhe im Norden des Landes.

Beide Seiten hätten zugestimmt die Kämpfe einzustellen, teilte die kurdische Regionalregierung in Erbil mit. Ähnlich äußerte sich der irakische Ministerpräsident al-Abadi. Noch ist unklar, wann die Waffenruhe in Kraft treten soll.



Die kurdische Regionalregierung hatte sich Anfang der Woche bereit erklärt, ihre Unabhängigkeitsbestrebungen auf Eis zu legen. Zudem hatte sie der Zentralregierung in Bagdad eine Waffenruhe und einen Dialog angeboten. - Der Konflikt zwischen beiden Seiten war eskaliert, nachdem sich die Kurden in einem Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen hatten.