Nach dem militärischen Sieg über die IS-Terrormiliz im Irak trifft Deutschland Vorbereitungen für die Rückkehr irakischer Flüchtlinge in ihre Heimat.

Dafür sollen in Bagdad und in Erbil zwei Migrationsberatungszentren entstehen, teilte Entwicklungsminister Müller bei der internationalen Wiederaufbaukonferenz für den Irak in Kuwait mit. Über das Programm "Perspektive Heimat" solle die Rückkehr von bis zu 10.000 irakischen Flüchtlingen ermöglicht werden.



Bei der Geber-Konferenz haben mehrere Länder Investitionen und Kredite in Milliardenhöhe zugesagt. Die Europäische Union stellte 400 Millionen Euro in Aussicht. Die irakische Regierung beziffert die Kosten für den Wiederaufbau des Landes auf etwa 88 Milliarden Dollar.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.