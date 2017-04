Bundesaußenminister Gabriel trifft im Rahmen seines Irak-Besuchs heute in Erbil mit kurdischen Politikern zusammen.

Dabei will er sich unter anderem über die Ausbildung der Peschmerga-Kämpfer durch die Bundeswehr informieren. In Erbil sind dazu 140 deutsche Soldaten stationiert. Zudem sollen Hilfsgüter für die vom IS befreiten Gebiete übergeben werden.



Gabriel hatte gestern bei Gesprächen mit der Regierung in Bagdad weitere Hilfen beim Wiederaufbau zugesagt.