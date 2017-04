Bundesaußenminister Gabriel ist zu einem Besuch im Irak eingetroffen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin will er mit der Regierung in Bagdad über den Wiederaufbau der von der Terrormiliz IS zurückeroberten Gebiete beraten. Gabriels Besuch findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen

statt. In Erbil, im Norden des Landes, sind 140 Bundeswehrsoldaten stationiert, die kurdische Peschmerga-Kämpfer für den Einsatz gegen den IS ausbilden.