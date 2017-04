Bundesaußenminister Gabriel will bei seinem Besuch im Irak heute in der Stadt Erbil im Norden des Landes Gespräche mit kurdischen Politikern führen.

Gabriel will sich auch über die Ausbildung der Peschmerga-Kämpfer durch die Bundeswehr informieren. In Erbil sind für die Auzsbildungsmission 140 deutsche Soldaten stationiert. Zudem sollen Hilfsgüter für die vom IS befreiten Gebiete übergeben werden.



Gabriel hatte gestern bei Gesprächen mit der Regierung in Bagdad weitere Hilfen beim Wiederaufbau zugesagt. Eine Ausweitung des militärischen Engagements Deutschlands - über die Ausbildung und Waffen-Belieferung kurdischer Peschmerga hinaus - schloss Gabriel aus.