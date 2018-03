Die Bundeswehr soll künftig im Irak nicht nur kurdische Kämpfer, sondern auch die Armee der Zentralregierung ausbilden.

Das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio unter Berufung auf den Mandatstext für das deutsche Engagement im Kampf gegen die Terrororganisation IS. Das Kabinett soll am Mittwoch über die Vorlage beraten und diese dann auch beschließen. Von Jordanien aus soll sich die Luftwaffe zudem weiterhin mit Tornado-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug am Kampf gegen den IS beteiligen. In beiden Einsätze zusammen sollen höchstens 800 Soldaten entsandt werden. Bisher lag die Obergrenze bei 1.350.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.