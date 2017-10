Die Bundeswehr will trotz der anhaltenden Gefechte die Ausbildung der kurdischen Peschmerga-Kämpfer im Irak fortsetzen.

Falls sich die Lage nicht verschärfe, würden die militärischen Unterweisungen am Sonntag wieder aufgenommen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Man habe sich in dieser Frage eng mit den Verbündeten im Kampf gegen die IS-Terrormiliz abgestimmt. - Auch heute gab es wieder schwere Gefechte zwischen irakischen Truppen und kurdischen Peschmerga-Kämpfern im Norden des Landes. Dabei soll es mindestens 30 Opfer gegeben haben.