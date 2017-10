Die EU hat einen neuen Einsatz zur Unterstützung der irakischen Sicherheitsbehörden gestartet.

Wie die Außenminister der Mitgliedstaaten in Luxemburg beschlossen, sollen in den kommenden Wochen bis zu 35 Experten nach Bagdad entsandt werden. Ihr Auftrag ist es, die irakischen Behörden bei der Reform des Sicherheitssektors zu unterstützen. So soll gewährleistet werden, dass die Behörden rechtsstaatliche Grundsätze und die Menschenrechte wahren. Zum Leiter der neuen Irak-Mission wurde der Deutsche Markus Ritter ernannt.