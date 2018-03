Grüne und Linke haben sich gegen eine Ausweitung des Bundeswehreinsatzes im Irak ausgesprochen.

Dort sollen die Soldaten einem ARD-Bericht zufolge künftig nicht nur kurdische Kämpfer, sondern auch die Armee der Zentralregierung ausbilden. Der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Nouripour, sagte der "Frankfurter Rundschau", das Mandat sei so unpräzise, dass unklar sei, wie das gelingen solle und wie die parlamentarische Kontrolle möglich sei. Der Linken-Politiker Pflüger kritisierte, dass aus der bisherigen Kabinettsvorlage nicht hervorgehe, wie viele Soldatinnen und Soldaten in den Irak verlegt werden sollen.



Das Kabinett soll demnach am Mittwoch über die Vorlage beraten und diese dann auch beschließen. Von Jordanien aus soll sich die Luftwaffe zudem weiterhin mit Tornado-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug am Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligen. In beide Einsätze zusammen sollen höchstens 800 Soldaten entsandt werden. Bisher lag die Obergrenze bei 1.350.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.