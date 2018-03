Grüne und Linke haben die geplante Ausweitung des Bundeswehreinsatzes im Irak kritisiert.

Der Außenexperte der Grünen, Nouripour, sagte der "Frankfurter Rundschau", das Mandat zur Ausbildung der irakischen Armee sei so unpräzise, dass unklar sei, wie das gelingen solle und wie die parlamentarische Kontrolle möglich sei. Der Linken-Politiker Pflüger erklärte, aus der bisherigen Kabinettsvorlage gehe nicht hervor, wie viele Soldaten in den Irak verlegt werden sollten. Das Kabinett will morgen über die Vorlage beraten.

