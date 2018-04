Bundesentwicklungsminister Müller ist auf dem Weg in den Irak.

In der Hauptstadt Bagdad will der CSU-Politiker morgen mit Ministerpräsident Abadi zusammenkommen. Im Mittelpunkt steht der Wiederaufbau im Irak. Nach dem Kampf gegen die Terrormiliz IS sind weite Teile des Landes zerstört. Für den Wiederaufbau werden viele Milliarden Dollar benötigt. Deutschland will dem Irak für dieses Jahr 350 Millionen Euro geben. Das Geld soll überwiegend für Projekte zur Nothilfe und für die Infrastruktur verwendet werden.

