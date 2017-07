Nach der Rückeroberung Mossuls hat die Europäische Union zu rascher Aussöhnung im Irak aufgerufen.

Nur durch die Wiederherstellung von Vertrauen könnten alle Iraker anfangen, sich eine gemeinsame Zukunft aufzubauen, erklärten die EU-Außenbeauftragte Mogherini und EU-Kommissar Stylianides in Brüssel. Die Europäische Union werde auch künftig Unterstützung leisten.



Die irakische Regierung hatte gestern die vor drei Jahren von der Terrormiliz IS eroberte Stadt Mossul für befreit erklärt. Ministerpräsident Abadi reiste in die Stadt und forderte vor Offizieren, die Extremisten weiter zu bekämpfen, bis auch die letzten Widerstandsnester beseitigt seien. Mit Mossul verliert der IS nach fast zehnmonatigen Kämpfen seine letzte Hochburg im Irak.



Auch in Syrien gerät die Miliz weiter unter Druck. In der Provinz Idlib nahmen islamistische Rebellen einer der früheren al-Nusra-Front nahestehenden Gruppe etwa 100 Kämpfer des rivalisierenden IS fest.