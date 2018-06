Im Irak ist in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen, in der Stimmzettel der Parlamentswahl aufbewahrt werden, die neu ausgezählt werden soll.

Das berichtet unter anderem das Staatsfernsehen unter Berufung auf einen Sprecher des Innenministeriums. Er wollte nicht ausschließen, dass auch Stimmzettel gebrannt hätten, erklärte aber, die meisten Wahlurnen seien in Sicherheit gebracht worden. Dagegen forderte der Sprecher des Parlaments in Bagdad, die Wahl vom 12. Mai müsse nun komplett wiederholt werden.



Nach Berichten über Unregelmäßigkeiten hatte das Parlament am vergangenen Mittwoch eine Neuauszählung der Stimmen beschlossen. Laut erster Auszählung erhielt die Liste des schiitischen Geistlichen al-Sadr die meisten Stimmen. Die Liste des derzeitigen Regierungschefs al-Abadi wurde dagegen nur drittstärkste Kraft.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.