Der französische Präsident Macron hat angeboten, im Konflikt zwischen den irakischen Kurden und der Zentralregierung in Bagdad zu vermitteln.

Frankreich unterstütze die Stabilität und territoriale Integrität des Irak, sagte Macron nach einem Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten al-Abadi in Paris. Gleichzeitig rief er die irakische Regierung auf, die Rechte der Kurden im Rahmen der Verfassung anzuerkennen und sie an der Regierung zu beteiligen.



Die kurdische Regionalregierung hatte am 25. September eine Volksabstimmung abgehalten, bei der mehr als 90 Prozent der Teilnehmer für die Unabhängigkeit stimmten. Die Regierung in Bagdad erkannte das Referendum nicht an. Al-Abadi sagte, er wolle keine militärische Auseinandersetzung. Der Zentralstaat müsse aber seine Autorität durchsetzen.



Al-Abadi bestätigte außerdem die Rückeroberung der nordirakischen Stadt Hawidscha von der IS-Terrormliliz. Er sagte, nun verbleibe nur noch ein Gebiet an der Grenze zu Syrien in der Hand der Extremistengruppe.