Im Irak ist die Französin Mélina Boughedir wegen Mitgliedschaft in der IS-Terrormiliz zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Sie wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur afp vom Zentralen Strafgericht in Bagdad schuldig gesprochen. Die 27-jährige Mutter von vier Kindern war im Sommer vergangenen Jahres in der einstigen IS-Hochburg Mossul festgenommen worden. In der Verhandlung hatte sie sich von der Gewalt des IS distanziert und argumentiert, von ihrem dschihadistischen Mann zur Übersiedlung in den Irak gezwungen worden zu sein. Die französische Regierung hatte schon vor dem Urteil erklärt, Boughedir sei eine IS-Terroristin und werde daher im Irak zur Rechenschaft gezogen.



Im April hatte das irakische Gericht bereits eine 29-jährige Französin wegen des selben Vorwurfs zu lebenslanger Haft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.