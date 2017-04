Bundesaußenminister Gabriel hat als erster deutscher Spitzenpolitiker ein von der IS-Terrormiliz zurückerobertes Gebiet im Irak besucht.

Der SPD-Politiker übergab in der zerstörten Kleinstadt Baschika in der autonomen Kurdenregion im Norden des Landes Stromgeneratoren, Räumfahrzeuge und anderes Gerät. Gabriel sagte, das Ausmaß der Zerstörung habe ihn schockiert. Kurdische Peschmerga-Kämpfer hatten die Stadt im vergangenen November vom IS zurückerobert.



Der Bundesaußenminister kam in der Nähe der Stadt Erbil auch mit dem irakischen Kurdenführer Barsani zusammen. In Erbil sind für die Ausbildung der Peschmerga 140 deutsche Soldaten stationiert. Die kurdischen Kämpfer haben zudem deutsche Waffen erhalten.