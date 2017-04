Bundesaußenminister Gabriel hat die autonome Kurdenregion im Irak besucht und dort Kurden-Präsident Barsani getroffen.

In Erbil sind für die Ausbildung der Peschmerga 140 deutsche Soldaten stationiert. Die kurdischen Kämpfer haben zudem deutsche Waffen erhalten. Gabriel sagte, der Kampf der Peschmerga gegen den so genannten Islamischen Staat verteidige zugleich die Sicherheit Deutschlands. Die Peschmerga-Armee hat den IS aus weiten Teilen der Region zurückgedrängt.