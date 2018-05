Bei der Auszählung der Stimmen für die Parlamentswahl im Irak liegt derzeit der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr vorn.

Seine Liste Sairun kommt in vier der zehn bisher ausgezählten Provinzen auf den ersten Platz, darunter in der Hauptstadt Bagdad, wie die irakische Wahlkommission mitteilte. Al-Sadr hat sich für die Wahl mit den Kommunisten verbündet. Im Wahlkampf konzentrierte er sich auf soziale Themen und versprach, die Korruption zu beseitigen. Der 44-jährige Geistliche ist eine schillernde Figur. Er führte nach dem Sturz Saddam Husseins eine Miliz an, die die US-Truppen bekämpfte. Später kommandierte er Kämpfer im Krieg gegen den so genannten Islamischen Staat. Zum Iran hält er Distanz.



Die Liste von Ministerpräsident al-Abadi erreichte in keiner der ausgezählten Provinzen einen der ersten beiden Plätze. Vor al-Abadi liegt der Anführer der wichtigsten Schiiten-Miliz im Land, al-Amiri, der enge Beziehungen zum Iran pflegt.



Die Ergebnisse der restlichen acht Provinzen stehen noch aus.

