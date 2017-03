UNO-Generalsekretär Guterres verlangt von den irakischen Streitkräften und der US-geführten Militärkoalition einen besseren Schutz von Zivilisten in Mossul.

Die Sicherheit der Bevölkerung in der umkämpften Stadt müsse absoluten Vorrang haben, erklärte er bei einem Besuch in Bagdad. Nach UNO-Angaben wurden bei der Offensive zur Rückeroberung von West-Mossul vom IS von Mitte Februar bis Mitte März bereits mehr als 300 Zivilisten getötet. In der Altstadt sind demnach noch 400.000 Menschen eingeschlossen, 200.000 sind geflohen.



Das irakische Militär kündigte unterdessen an, bei der Offensive in Mossul vorerst keine schweren Waffen mehr einzusetzen. Die Sicherheitskräfte würden nicht mehr mit Raketen oder besonders wirksamer Artilleriemunition angreifen, sagte ein Armeesprecher.