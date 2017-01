Irak Hollande zu Truppenbesuch in Bagdad

Der französische Präsident Francois Hollande und sein irakischer Amtskollege Fuad Massum (afp/Ena)

Der französische Präsident Hollande ist zu einem Besuch im Irak.

Wie die Regierung in Bagdad mitteilte, kam Hollande mit dem irakischen Präsidenten Massum zu Beratungen zusammen. Später reist Hollande in die Kurdengebiete im Nordirak, wo französische Soldaten stationiert sind. Er wird von Verteidigungsminister Le Drian begleitet.



Frankreich unterstützt die irakische Armee mit Ausbildern, Beratern und Artillerie im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Zudem fliegt die französische Luftwaffe Angriffe auf IS-Stellungen im Irak und in Syrien.