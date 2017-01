Irak Hollande zu Truppenbesuch in Bagdad

Der französische Präsident Francois Hollande bei seinem Besuch im Irak mit dessen Regierungschef Haider al-Abadi in der Hauptstadt Bagdad. (AFP PHOTO / POOL / Christophe Ena)

Der französische Präsident Hollande hat dazu aufgerufen, die irakische Armee in ihrem Kampf gegen die IS-Terrormiliz stärker zu unterstützen.

Sein Land werde den Einsatz im Rahmen der internationalen Koalition gegen den IS bis zum Ende führen, sagte Hollande nach einem Treffen mit dem irakischen Regierungschef al-Abadi in Bagdad. Die Rückeroberung der Stadt Mossul werde innerhalb von Wochen gelingen. Anschließend werde man versuchen, die nordsyrische Stadt Al-Rakka zu befreien, erklärte Hollande. Sie gilt als zweite Hochburg des IS.



Frankreich unterstützt den Kampf der irakischen Armee gegen die Dschihadisten mit Ausbildern, Beratern und Artillerie. Zudem fliegt die französische Luftwaffe im Irak und in Syrien Angriffe auf IS-Stellungen.