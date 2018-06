Im Irak hat die Terrormiliz IS der Regierung mit der Ermordung von sechs Geiseln gedroht, falls nicht alle inhaftierten Anhängerinnen der Islamisten freigelassen werden.

In einem Video des IS sind die Geiseln mit Spuren gewaltsamer Misshandlungen zu sehen. Angeblich handelt es sich um Mitglieder der Polizei oder einer anti-dschihadistischen paramilitärischen Einheit.



Im Irak sind zahlreiche Kämpfer und Anhänger des IS inhaftiert, darunter mehrere hundert Frauen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.