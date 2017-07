Im Irak hat die Armee ihre Offensive gegen die IS-Terrormiliz fortgesetzt.

Soldaten rückten in ein Gebiet im Süden der Stadt Mossul vor. Unterstützt wurden sie dabei durch Luftangriffe der US-geführten internationalen Koalition gegen den IS. Das Gebiet soll zu den letzten gehören, in denen noch IS-Kämpfer aktiv sind.



Gestern hatte die irakische Regierung Mossul für endgültig befreit erklärt. Damit hatte der IS die größte Stadt verloren, die er je unter Kontrolle hatte. Von Mossul aus hatte IS-Anführer al-Bagdadi im Jahr 2014 einen eigenen Staat der Terrormiliz in Syrien und im Irak ausgerufen.