Die deutsche Staatsangehörige Lamia K. muss im Irak nicht mehr die Todesstrafe fürchten.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde die Strafe der Deutsch-Marokkanerin von einem Gericht in Bagdad in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt; dies entspricht im Irak 20, bei guter Führung 15 Jahre.



Lamia K. stammt aus Mannheim und war 2014 von Deutschland aus nach Syrien und später in den Irak gereist, um sich dem IS anzuschließen. Nach irakischen Angaben brachte sie zudem zwei Töchter mit, die Kämpfer der Terror-Miliz heirateten. Eine der Töchter sitzt ebenfalls in irakischer Haft.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.