Bei der Geber-Konferenz zum Wiederaufbau des Irak sind mehrere Milliarden Euro zugesagt worden.

Kuwait versprach eine Hilfe von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Die Hälfte des Geldes geht als Direkt-Investition in den Irak, der Rest wird als Darlehen gewährt. Die Türkei will den Irak mit vier Milliarden Euro unterstützen. Für die Europäische Union sagte die EU-Außenbeauftragte Mogherini Spenden in Höhe von rund 200 Millionen Euro zu. Der kuwaitische Emir, Scheich Sabah, erklärte zum Abschluss der dreitägigen Konferenz, der Irak brauche die internationale Unterstützung, um das Land wieder aufzubauen. Durch den jahrelangen Terrorismus seien erhebliche Schäden entstanden. Die irakische Regierung beziffert den Wiederaufbau auf umgerechnet 72 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.