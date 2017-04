In der Stadt Tikrit im Nordirak hat es bei einem Anschlag mindestens 31 Tote gegeben.

Unter den Opfern seien auch 14 Polizisten, teilten die lokalen Behörden mit. Mehr als 40 Menschen wurden demnach verletzt. Die Täter hätten zunächst das Feuer eröffnet und sich dann an einem Kontrollposten und vor dem Haus eines Polizeioffiziers in die Luft gesprengt. Zu dem Anschlag bekannte sich niemand. Ähnliche Taten hatte aber in der Vergangenheit der IS für sich reklamiert. Irakische Truppen hatten die Extremisten vor zwei Jahren aus Tikrit vertrieben. Derzeit versuchen sie, auch die Stadt Mossul vom IS zurückzuerobern.