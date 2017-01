Irak Mehr als 30 Tote bei Bombenanschlag in Bagdad

Nach dem Anschlag in Bagdad (AFP)

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einem Bombenanschlag mehr als 30 Menschen getötet worden.

Wie Korrespondenten berichten, ereignete sich der Anschlag auf einem belebten Platz im Stadtteil Sadr-City, wo viele Schiiten leben. Die IS-Miliz reklamierte die Tat für sich. Erst am Samstag gab es bei zwei Bombenexplosionen in Bagdad fast 30 Tote.



Der französische Präsident Hollande hält sich derzeit im Irak auf. Er kam mit Präsident Massum zu Beratungen zusammen. Später reist er in die Kurdengebiete im Nordirak, wo französische Soldaten stationiert sind.