Irak Mehrere Tote bei Anschlag in Bagdad, neue Offensive gegen IS

Irakische Truppen starten eine neue Offensive gegen den IS im Westen des Landes (Archivfoto). (AFP/AHMAD AL-RUBAYE)

Bei einem Bombenanschlag in einem Vorort der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens sechs Menschen getötet worden.

Nach Polizeiangaben explodierte der in einem Fahrzeug deponierte Sprengsatz nahe einer Moschee in einem überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil. Zu dem Anschlag bekannte sich die IS-Terrormiliz.



Die irakische Armee begann unterdessen eine weitere Offensive gegen den IS im Westen des Landes. Die Truppen rückten auf mehrere Städte in der Provinz Al-Anbar vor, um sie von den Dschihadisten zu befreien, wie ein Kommandeur mitteilte. Unterstützung bekämen die irakischen Einheiten aus der Luft von der US-geführten internationalen Militärkoalition. - Im vergangenen Jahr hatte das Militär bereits mehrere Städte in Al-Anbar vom IS zurückerobert, darunter Ramadi und Falludscha. Außerdem gehen die irakischen Streitkräfte zurzeit in einer Großoffensive gegen Mossul vor. Die Stadt gilt als letzte große IS-Hochburg im Land.