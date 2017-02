Irak Militäroffensive in Mossul steht kurz bevor

Kampf um Mossul (dpa / picture alliance / Philippe De Poulpiquet)

Im Westen der irakischen Stadt Mossul steht eine Militäroffensive der Armee nach eigenen Angaben kurz bevor.

Das Verteidigungsministerium in Bagdad teilte mit, die Luftwaffe habe Flugblätter über den von der Terrormiliz IS kontrollierten Stadtteilen abgeworfen, um die Bevölkerung zu warnen. Zudem sei der IS aufgefordert worden, die Waffen niederzulegen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass sich im Westen Mossuls bis zu 800.000 Zivilisten aufhalten. Die UNO-Koordinatorin für den Irak, Grande, warnte vor Massenvertreibungen. Sie betonte, die Offensive könne auch zu einer Belagerung der dicht bevölkerten Altstadt führen. - Im vergangenen Monat hatte die irakische Armee die Terrormiliz aus dem Osten Mossuls vertrieben.