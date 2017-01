Irak Mindestens 35 Tote bei Bombenanschlag in Bagdad

Nach dem Anschlag in Bagdad (AFP)

In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat ein Selbstmordattentäter mindestens 35 Menschen getötet.

Wie das Innenministerium mitteilte, zündete er die Bombe auf einem bevölkerten Markt in einem Stadtteil, der vor allem von Schiiten bewohnt wird. Die Terrormiliz IS reklamierte das Attentat für sich - ebenso wie zwei weitere Explosionen im Zentrum und im Osten Bagdads. Auch dort gab es Tote und Verletzte.



Die Anschläge ereigneten sich während eines Besuchs des französischen Präsidenten Hollande in der irakischen Hauptstadt. Er rief dazu auf, die irakische Armee in ihrem Kampf gegen die IS-Terrormiliz stärker zu unterstützen. Frankreich hilft dem Land mit Ausbildern, Beratern und Artillerie und fliegt Angriffe auf Stellungen des IS.