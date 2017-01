Irak Mögliche Menschenrechtsverstöße der Armee sollen aufgeklärt werden

Kampf um Mossul (Archivbild) (dpa / picture alliance / Philippe De Poulpiquet)

Der irakische Präsident Al-Abadi hat eine Untersuchung angeordnet, um Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen bei der Rückeroberung von Mossul aufzuklären.

Die Befehlshaber müssten sicherstellen, dass es während Militäraktionen nicht zu Misshandlungen komme, erklärte Al-Abadi. Die Untersuchung soll klären, ob die Streitkräfte und mit ihnen verbündete Schiitenmilizen Zivilisten entführt und misshandelt haben. Dies legen Aufnahmen nahe, die in sozialen Medien kursierten. Unter anderem soll zu sehen sein, wie Polizeioffiziere in Mossul mehrere Unbewaffnete hinrichten. Amnesty International hatte schon vor Wochen systematische Menschenrechtsverletzungen angeprangert.



Im Kampf um Mossul kontrollieren die Regierungstruppen nach Angaben der Armee inzwischen vollständig den Osten der Stadt. Im Westen haben sich Kämpfer des IS verschanzt.