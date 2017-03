Im Westteil der irakischen Stadt Mossul zwingt die Terrormiliz IS offenbar junge Männer zum Kampf gegen die Regierungstruppen.

Wie Flüchtlinge und ein Polizeivertreter berichten, versuchen die Dschihadisten ihre Verluste durch Zwangsrekrutierungen auszugleichen. Aus Angst davor versteckten sich viele Männer und gingen auch nicht mehr in die Moschee. Die irakischen Regierungstruppen haben vor rund sechs Monaten eine Großoffensive gegen den IS eingeleitet und deren Kämpfer in den Westen Mossuls zurückgedrängt.