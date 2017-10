Die irakischen Streitkräfte haben eine Offensive gegen die Terrormiliz IS an der Grenze zu Syrien begonnen.

Wie der Fernsehsender Al-Arabija meldet, richtet sich der Angriff auf Stellungen der Dschihadisten in den Grenzstädten Al-Kaim und Rawa. Der IS hat in der jüngsten Zeit massiv an Boden verloren. Im Irak wurden die Islamisten bereits im Sommer aus ihrer Hochburg Mossul vertrieben. Nur noch das Gebiet im Westen an der Grenze zu Syrien ist unter der Kontrolle des IS.