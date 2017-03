Irakische Paramilitärs haben nach eigenen Angaben in der Nähe von Mossul ein Massengrab entdeckt.

Ewa 500 Körper seien verscharrt worden, teilten die schiitischen Milizionäre der Haschd al-Schaabi mit. Die Menschen seien von der Dschihadistenmiliz IS ermordet worden. Das Massengrab liegt dem Bericht zufolge in der Nähe eines Gefängnisses, das die Einheiten vor wenigen Tagen vom IS erobert hatten.



Derzeit sind irakische Truppen in Mossul auf dem Vormarsch. Den Ostteil der zweitgrößten irakischen Stadt hatten die Sicherheitskräfte Ende Januar eingenommen. Am 19. Februar starteten sie eine Offensive zur Rückeroberung des dichter besiedelten Westteils von Mossul.