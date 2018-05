Zum ersten Mal seit dem Sieg über die Terrormiliz IS ist im Irak ein neues Parlament gewählt worden.

Ein klarer Favorit ist nicht abzusehen. Die Schiiten sind gespalten, die Kurden geschwächt und die traditionellen Parteien der Sunniten weitgehend an den Rand gedrängt.



Rund 24,5 Millionen Menschen waren aufgerufen, die 329 Mitglieder des Parlaments in Bagdad neu zu bestimmen. Dafür bewarben sich knapp 7000 Kandidaten, etwa 2000 von ihnen waren Frauen. Insgesamt traten 87 Parteilisten an. Mit ersten Ergebnissen der irakischen Parlamentswahl wird am Dienstag gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.