UNO-Generalsekretär Guterres hat die Befreiung der irakischen Stadt Mossul von der Terrormiliz IS als bedeutenden Schritt im Kampf gegen Terrorismus bezeichnet.

Er würdige den Mut, die Entschlossenheit und das Durchhaltevermögen der Menschen im Irak und ihrer Regierung, sagte Guterres in New York. Beim Wiederaufbau stünden die Vereinten Nationen dem Land zur Seite. US-Präsident Trump erklärte in Washington, der Erfolg in Mossul signalisiere, dass die Tage des IS im Irak und in Syrien gezählt seien.



Zuvor hatte der irakische Premierminister al-Abadi im Staatsfernsehen offiziell den Sieg über den IS in Mossul verkündet. Nun sei das nächste Ziel, für Stabilität zu sorgen. Al-Abadi war bereits gestern nach Mossul gereist, um den Kommandeuren zu danken.



Mossul ist die zweitgrößte Stadt des Irak und war im Juni 2014 in die Gewalt von IS-Kämpfern geraten. Die UNO schätzt, dass etwa 900.000 Menschen vertrieben und mehrere tausend Zivilisten getötet wurden. Von den 54 Stadtteilen Mossuls seien etwa die Hälfte zerstört und teils unbewohnbar geworden.