Irak Regierung berichtet von Luftangriffen auf IS-Miliz in Syrien

Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi berichtet über irakische Luftangriffe auf IS-Stellungen in Syrien. (dpa/picture alliance/Jens Büttner)

Die irakische Luftwaffe hat nach Angaben der Regierung in Bagdad Angriffe auf mutmaßliche Stellungen der IS-Miliz im Nachbarland Syrien geflogen.

Damit sollten die jüngsten Bombenanschläge in der Hauptstadt Bagdad vergolten werden, erklärte Ministerpräsident al-Abadi. Die Einsätze bezeichnete er als sehr erfolgreich. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Informationen aus dem Außenministerium in Damaskus, die Luftschläge seien mit der Assad-Regierung abgestimmt gewesen.



Das irakische Militär versucht zurzeit mit der Unterstützung einer internationalen Allianz die letzte IS-Hochburg Mossul vollständig zurückzuerobern. Laut Armeeangaben drangen irakische Truppen heute erstmals in Wohngebiete im Westteil der Stadt vor.