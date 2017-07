Die irakische Regierung hat die vor drei Jahren von der Terrormiliz IS eroberte Stadt Mossul für befreit erklärt.

Das Staatsfernsehen zeigte feiernde Soldaten. Ministerpräsident Abadi reiste selbst in die Stadt und betonte, der Wiederaufbau habe oberste Priorität. Offiziere forderte er auf, die Extremisten weiter zu bekämpfen, bis auch die letzten Widerstandsnester beseitigt seien. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll es noch Gefechte im Westteil der Stadt geben. Mit Mossul verliert der IS seine letzte Hochburg im Irak. Im Oktober hatte die irakische Armee mit der Rückeroberung der vor drei Jahren vom IS eingenommenen Stadt begonnen. Die internationale Anti-IS-Koalition unterstützte die Offensive aus der Luft.