Das irakische Parlament hat einem Haushalt zugestimmt, der geringere Mittel für die kurdische Autonomieregion vorsieht.

Die Abgeordneten sprachen sich in Bagdad mit absoluter Mehrheit für den Entwurf aus. Kurdische Parlamentarier boykottierten die Sitzung. In dem Haushalt sind 12,6 Prozent für die kurdische Verwaltung im Norden des Landes vorgesehen. Im vorangegangenen Etat waren es 17 Prozent. Die Zentralregierung argumentiert, dies entspreche dem Anteil der Kurden an der Gesamtbevölkerung des Iraks.



Die Kurden hatten sich im vergangenen Jahr in einem Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Die Zentralregierung nannte das Votum illegal.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.