Irak Regierungskräfte dringen in Wohnviertel in West-Mossul ein

Irakische Einheiten westlich von Mossul. (picture alliance / dpa / Mohammed Saad)

Die irakische Armee ist nach eigenen Angaben in das erste Wohnviertel im Westen von Mossul eingedrungen.

In dem Stadtteil gebe es Gefechte mit Kämpfern der IS-Miliz, sagte ein Armeesprecher. Man stoße auf heftige Gegenwehr der Dschihadisten. Der Vormarsch auf West-Mossul hatte sich verzögert, weil der IS Scharfschützen und bewaffnete Drohnen einsetzte. Die im Oktober gestartete Offensive gegen die Terrormiliz wird von westlichen Beratern unterstützt, die Luftangriffe koordinieren. Ende Januar konnte die Regierungsarmee den Ostteil Mossuls komplett einnehmen.



Die Befreiung des Westteils wird als deutlich schwieriger eingeschätzt. In dem eng bebauten Gebiet halten sich viele Zivilisten auf.