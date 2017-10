Im Konflikt um die Kontrolle der nordirakischen Provinz Kirkuk melden Regierungseinheiten erste militärische Erfolge.

Nach Angaben des Oberkammandos brachten die Soldaten mehrere Straßen und Infrastruktur-Einrichtungen nahe der Stadt Kirkuk in ihre Gewalt. Die irakischen Truppen waren gestern in die ölreiche Provinz eingerückt, die schon lange ein

Konfliktpunkt zwischen den Kurden und der Zentralregierung in Bagdad ist. Vor drei Wochen hatten sich die Kurden in einem umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen.