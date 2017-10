Irakische Truppen haben bei der Offensive gegen die Kurden im Norden des Landes weitere Erfolge vermeldet.

Spezialkräfte rückten westlich der Großstadt Kirkuk auf eine Militärbasis sowie einen Militärflughafen vor, wie die Armee mitteilte. Auch das Ölfeld Baba Gargar und die Zentrale einer staatlichen Ölfirma seien wieder unter Kontrolle der Zentralregierung. Bei Kämpfen um die Stadt Tus Churmatu hat es nach Angaben aus Sicherheitskreisen Tote und Verletzte gegeben. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass zahlreiche Zivilisten aus der Stadt Kirkuk flohen. Die kurdischen Kämpfer hätten ihre Stellungen am Internationalen Flughafen der Stadt aufgegeben.



Die irakischen Truppen waren gestern in die ölreiche Provinz eingerückt, die schon lange ein Konfliktpunkt zwischen den Kurden und der Zentralregierung in Bagdad ist. Vor drei Wochen hatten sich die Kurden in einem umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen.