Im Irak sind Regierungstruppen in die autonome Region Kurdistan eingerückt.

Nach Berichten des staatlichen Fernsehens übernahmen Soldaten, Polizisten und Anti-Terror-Spezialkräfte die Kontrolle über Gebiete in der Region Kirkuk. Dabei soll es zu Gefechten mit kurdischen Kämpfern gekommen sein. Die ölreiche Provinz ist schon lange ein Konfliktpunkt zwischen Kurden und irakischer Zentralregierung. Vor drei Wochen hatten sich die Kurden in einem umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit ausgesprochen.



Die USA riefen beide Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden und sich darauf zu konzentrieren, den gemeinsamen Feind IS zu bekämpfen.